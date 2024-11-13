Москва, 13 ноября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. На улице Молдагуловой на востоке Москвы 22-летний курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая шла по тротуару с коляской с младенцем. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура города Москвы

По данным ведомства, ребёнок 2024 года рождения госпитализирован. В настоящее время проводится необходимая проверка по факту инцидента.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств случившегося.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Москве на Нижней Красносельской улице курьер на электросамокате на трамвайных путях сбил мать двоих детей Ксению Старченко и скрылся с места происшествия. Женщину госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, от полученных травм она скончалась. По факту смерти пострадавшей 4 августа 2023 года следователи возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Вскоре была установлена личность совершившего наезд — им оказался 22-летний Санжар Абдикеримов. Источник ИА Регнум заявил, что родственники курьера за 500 тыс. рублей предлагали семье погибшей забрать заявление из полиции.

Спустя год, 16 ноября, Мещанский суд приговорил Абдикеримова к двум годам колонии и обязал выплатить 1,5 млн рублей семье женщины.