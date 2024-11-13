Москва, 13 ноября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Власти ФРГ, поставляя оружие Украине, платят России «чёрной неблагодарностью» за её помощь в объединении Германии в 1990 году. Об этом 13 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Немцы должны знать, что наша страна была «за» и способствовала объединению их народа. За это они отплатили чёрной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться», — процитировало её «РИА Новости».

Захарова подчеркнула, что Берлин таким образом способствует укреплению нацизма, неонацизма и фашизма на Украине. Кроме того, Германия считает своими союзниками страны, которые были против её объединения, такие как Франция и Великобритания.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в июне не исключил окончательного разрушения отношений с Германией, если Берлин решит поставить Киеву ракеты. Он подчеркнул, что в России всегда было хорошее отношение к Германии, но появление первых немецких танков на Украине вызвало «моральный и этический шок».

Ранее глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал к денонсации договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Он с сожалением отметил, что историческая родина немцев не обрела полного суверенитета.