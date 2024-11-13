Хельсинки, 13 ноября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было большой ошибкой. Об этом 13 ноября заявил профессор Хельсинкского университета, геополитический эксперт Туомас Малинен.

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«Военизировать Финляндию против России посредством вступления в НАТО и подписания оборонного соглашения с США — самое ужасное геополитическое решение в Европе со времен раздела Германии в 1945 году», — написал он в соцсети Х.

Малинен призвал к выводу всех американских военных с территории Финляндии.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти страны подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе будут размещены российские войска.

В декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии.