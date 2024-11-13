Москва, 13 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что между российскими властями и американской компанией Apple ведутся переговоры о том, чтобы найти допустимый вариант установки приложения RuStore на iPhone россиян. Кадры комментария депутата опубликовал в среду, 13 ноября, Telegram-канал SHOT.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Непубличные переговоры с компанией Apple ведутся. Компания Apple — одна из немногих компаний, которая ведёт себя не как отморозок, а оплачивает все штрафы, которые ей выписывают регулярно. И они стараются следовать нашему законодательному контуру», — пояснил парламентарий.

По словам Горелкина, отечественный магазин с приложениями в скором времени может появиться на устройствах бренда.

RuStore — российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK. В его создании также принимали участие представители Минцифры.

Как передавало ИА Регнум 3 ноября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Apple производит хорошую технику, но при этом помогает спецслужбам США. По его словам, компания зарабатывает для своей страны деньги и помогает своим ведомствам.