Москва, 13 ноября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Бывший начальник Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин 13 ноября признал вину по делу о получении взятки в особо крупном размере и заключил досудебное соглашение со следствием.

Владимир Астапкович/РИА Новости Вадим Шамарин

«Вадим Анатольевич заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину», — заявил адвокат Михаил Перцев во время рассмотрения апелляционной жалобы.

Зашита генерала в связи с этим попросила о смягчении меры пресечения. Но 2-й Западный окружной военный суд решил оставить фигуранта уголовного дела под стражей до 22 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании 52-летнего Шамарина стало известно 23 мая. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей и по решению суда отправили в СИЗО на два месяца. Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной за увеличение объёма поставок по госконтрактам для нужд Министерства обороны. Высоков и Гришина находятся под арестом с лета 2023 года.

9 августа Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей от фигуранта его дела из 36 млн рублей, указанных в обвинении. При этом генерал высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере.

Позднее в этот же день адвокат Шамарина Игорь Дюкин сообщил, что Мосгорсуд освободил из колонии осуждённого экс-главу одного из подразделений главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина после дачи им показаний по делу его подзащитного. По словам адвоката, Оглоблину заменили неотбытый срок на исправительные работы.