Санкт-Петербург, 13 ноября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Российская певица Наташа Королёва (настоящее имя Наталья Порывай) выступила в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга в качестве свидетеля по делу об убийстве певца Игоря Талькова, произошедшего в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Об этом в среду, 13 ноября, сообщил Telegram-канал «112».

Владимир Астапкович/РИА Новости Певица Наташа Королёва

Артистка пояснила суду, что в момент выстрела в музыканта она была на сцене и кроме музыки ничего не слышала.

«Вышел ведущий, прервал моё выступление. Спросил — есть ли врач в зале. Где-то минут через 20 я ушла со сцены. Находилась с коллективом. Когда вернулись за кулисы уже никого не было», — сказала она.

Кроме Королёвой, свидетелями по делу проходят Игорь Николаев, Богдан Титомир, Лолита Милявская, Олег Газманов и некоторые другие звёзды эстрады.

По версии следствия, 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» директор Талькова Валерий Шляфман из-за спора об очерёдности выступления артистов выстрелил в Игоря Малахова, представлявшего интересы певицы Азизы, но тот увернулся. В результате пуля попала в Талькова, от полученного ранения музыкант скончался.

Сообщается, что следовали допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов, сотрудников Дворца спорта и правоохранителей, которые оказались на месте происшествия. Шляфман покинул Россию в 1992 году и скрывается в Израиле. Следствие испробовало все меры для розыска и экстрадиции обвиняемого. Из-за того, что его невозможно доставить в суд, разбирательство идёт без него.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года Петроградский районный суд Петербурга заочно арестовал Шляфмана по делу об убийстве музыканта. Следователь в ходе заседания рассказал, что обвиняемый первое время пытался запутать следствие, спрятать револьвер в бачке унитаза, утверждал, что стрелял Малахов, а также уговаривал свидетелей дать ложные показания.

10 октября Валерий Шляфман был допрошен в Израиле сотрудниками Следственного комитета, прибывшими из Санкт-Петербурга. Мужчина отрицает свою причастность к гибели Талькова и не признаёт вину.