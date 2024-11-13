Севастополь, 13 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев не исключил, что причиной взрыва автомобиля с военнослужащим могла стать диверсия.

Кадр из видео

«Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал он 13 ноября в Telegram-канале.

По его словам, водителя, находившегося в момент взрыва в салоне, удалось эвакуировать, однако он скончался от полученных травм.

Глава региона призвал жителей проявлять бдительность и сообщать о подозрительных личностях и предметах в чат-бот «Оборона Севастополя».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929099" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Один человек погиб при взрыве автомобиля в Севастополе

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Севастополе на улице Шевченко взорвалась машина. По информации Telegram-канала «112», мужчине оторвало ноги. Развозжаев сообщил, что погибший был военнослужащим.

24 июля в одном из жилых дворов на севере Москвы взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил ранение ног, а сидевшая рядом с ним женщина — рваные раны лица. Их госпитализировали.

Подрывника Евгения Серебрякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) задержали в турецкой провинции Мугла, куда он сбежал после совершения преступления. В ходе допроса обвиняемый признался, что работал на Службу безопасности Украины (СБУ), с которой связался в феврале 2023 года.