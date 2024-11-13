Москва, 13 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В Кремле не могут комментировать вынесение приговора педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Pavel Bednyakov/AP/TASS Надежда Буянова

«Что касается самого дела, то я не имею права его комментировать. Это решение суда, мы никогда этого не делаем», — объяснил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля в соцсетях появились сообщения о том, что 67-летняя Буянова во время приёма заявила одному из детей-пациентов, отец которого погиб в ходе спецоперации, что считает Россию виновной в начале украинского конфликта и что отец мальчика был законной целью для украинских военных.

3 февраля Тушинский суд Москвы избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определённых действий, затем дело переквалифицировали, 27 апреля суд отправил врача в СИЗО на два месяца. Соответствующее решение было связано с тем, что педиатр не предупредила следователей и уехала из Москвы, а 24 апреля не явилась для ознакомления с материалами дела.

В октябре стало известно, что Буянову задержали около границы с иностранным государством со значительной суммой денег. Она нарушила избранную ей меру пресечения и скрылась от сотрудников правоохранительных органов, после чего её объявили в розыск.

Свою вину Буянова не признала. 12 ноября Буянову приговорили к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о Вооружённых силах РФ.