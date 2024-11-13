Лондон, 13 ноября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Великобритания может отправить войска на Украину в том случае, если избранный президент США Дональд Трамп урежет финансирование Киева. Об этом в интервью телеканалу GB News рассказал бывший премьер-министр Соединённого королевства Борис Джонсон.

Kin Cheung/AP/TASS

«Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьёзно подорвана укрепляющейся Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придётся платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину», — заявил Джонсон.

По словам политика, поддержка Киева — это «хорошие инвестиции» для Европы. В том же случае, если она откажется от них, ей придется столкнуться с еще большей угрозой — в частности, под удар могут попасть Грузия и Прибалтика.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не станет самостоятельно отправлять польских военнослужащих на Украину даже после окончания конфликта с Россией. Он отметил, что пойти на этот шаг представляется возможным только при единогласном решении стран — членов НАТО.

Ранее, 31 октября, глава Пентагона Ллойд Остин допустил, что участниками конфликта на Украине могут стать другие страны. При этом представители российского Министерства обороны не раз отмечали, что на территории Украины военные, оружие и техника из стран Запада являются законной целью ВС РФ.