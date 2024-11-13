Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. После публикацииИА Регнум и обращений к совету по правам человека умирающую в Ростове-на-Дону 11-летнюю девочку смогли перевезти из центральной городской больницы в областную. Ребёнку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Ранее перевезти ребёнка не удавалось из-за отсутствия в центральной городской больнице реанимобиля с аппаратом искусственного сердца.

10 ноября семья приехала из Азовского района в Ростов — девочку положили в реанимацию ЦГБ. Сначала медики думали, что это менингит. Приехали врачи из ОДКБ (областная детская клиническая больницы) и провели обследования — заподозрили Коксаки. Во вторник, 12 ноября, родителям сказали, что нужно сделать диализ в областной больнице. Транспортировать ребёнка может реанимобиль с аппаратом искусственного кровообращения, но такого в ЦГБ нет.

В этот же день в редакцию ИА Регнум обратился участник движения ветеранов боевых действий «Оплот» Роман Шутов. Он рассказал, что дочка одного из участников движения 11-летняя Анастасия П. находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону. Там врачи сообщили родителям, что ребёнку осталось жить максимум два дня.

В приёмной минздрава Ростовской области на вопрос, имеются ли в городе необходимые реанимобили, посоветовали направить запрос и положили трубку.

В Центральной городской больницы им. Семашко ИА Регнум в приёмной главного врача Дмитрия Сизякина сообщили, что таких автомобилей действительно нет.

«У нас на балансе нет реанимобилей. Это нужно обращаться в другие города. Как перевозить ребёнка, я не знаю. Обратитесь к заведующей. Я не знаю, что делать в этой ситуации», — заявили в приёмной.

Редакция ИА Регнум обратилась за помощью к совету по правам человека и врачу Ольге Демечевой.

«Минздрав Ростовской области подключился. Держат ситуацию на контроле. Будут делать всё возможное. Сейчас показаний к диализу нет. Если будут, сделают необходимую фильтрацию», — сообщила Демечева ИА Регнум.

Однако именно после публикации новости и обращений к минздраву пресс-служба сообщила, что Министерство здравоохранения в курсе ситуации с ребёнком. И всё оборудование у медиков есть.

«Также всё необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа есть на базе областных медицинских организаций», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент ребёнка перевезли в детскую областную клиническую больницу. Она находится в реанимации. Но, по словам, врачей, есть прогресс — почки начали фильтровать токсины и общее состояние Анастасии улучшилось, но остаётся тяжёлым.