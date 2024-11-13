Москва, 13 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Бывшего главу отдела Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Евгения Макеева приговорили за взятку к четырем годам заключения условно. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Владимир Гердо/ТАСС

Он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

«Приговором суда Макееву, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободны условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере более 2,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как установил суд, в 2019 году Минобороны заключило многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ с директором АО «Чебоксарский завод «Металлист» Сергеем Червяковым.

В 2020 году глава управления департамента МО по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий и его подчинённый Макеев за приёмку работ ненадлежащего качества получили взятки от Червякова в размере более 1,8 млн рублей.

Вертелецкий в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела. Дело против Червякова выделено в отдельное производство. После ознакомления обвиняемого с документами дело поступит для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Вертелецкого стало известно в конце мая. Чиновник помог коммерсанту получить госзаказ. В качестве взятки он получил за это дом и автомобиль.

Следственный комитет России 12 ноября сообщил, что гендиректор предприятия по проектированию спецобъектов Минобороны АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александр Молодченко вместе с подельниками похитил у МО более 50 млн рублей. Молодченко обеспечил заключение двух договоров в рамках гособоронзаказа по завышенным ценам.