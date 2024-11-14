Москва, 14 ноября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Сахарный диабет остаётся одним из острейших вызовов нашего времени — как для России, так и для всего мира. По последним данным, начиная с 2000 года число пациентов с этим заболеванием увеличилось более чем в два раза. А в Федеральный регистр сахарного диабета внесены свыше пяти миллионов пациентов.

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Полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно и нужно контролировать для того, чтобы жить полноценной жизнью. Именно поэтому важно даже при отсутствии жалоб на здоровье регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризации. И в России такую возможность предоставляет национальный проект «Здравоохранение».

Специально к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября, в России запустили профилактическая акция «Диабет — не сахар». С 11 по 15 ноября её организаторы, волонтёры-медики, работают по всей стране. Они повышают уровень грамотности населения в вопросах здорового питания и снижения рисков развития эндокринных заболеваний. Добровольцы стараются задействовать всех — от дошкольников до пенсионеров.

Например, в Алтайском крае состоялась лекция доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой госпитальной терапии и эндокринологии Алтайского государственного мединститута Елены Клестер. Гости узнали о влиянии сахарного диабета на организм, методиках его профилактики и многом другом.

«На сегодняшний день темы рационализации питания и профилактики развития эндокринологических заболеваний, особенно ожирения и сахарного диабета, являются более чем актуальными. В условиях изобилия и мобильности люди забывают следить за самым важным — за своим здоровьем. Именно поэтому так важно проводить подобные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний в вопросах, связанных с собственным состоянием», — считает координатор волонтёров-медиков Анастасия Грачёва.

Во Всероссийской акции «Диабет — не сахар» поучаствовали и школьники в Амурской области. Волонтёры провели для них лекции по правильному питанию и ЗОЖ и рассказали, как избежать развития эндокринных заболеваний и увеличения веса.

«Это мероприятие помогло повысить осведомлённость о проблемах, связанных с эндокринными заболеваниями. Правильное питание и здоровый образ жизни — это залог здоровья и долголетия, поэтому такие акции очень важны для всех нас», — подчеркнули амурские волонтёры-медики.

Как отмечают специалисты, сахарный диабет — это не болезнь, а, скорее, образ жизни. И лечение заболевания на 70 — 80% зависит от пациента. Чтобы чувствовать себя хорошо и избежать серьёзных осложнений, диабетики должны не только тщательно соблюдать рекомендации врача, но и научиться навыкам самоконтроля. Например, правильно считать количество углеводов в продуктах, корректировать дозу лекарств.

Для того, чтобы лучше информировать людей о симптомах и профилактике этого заболевания, добровольцы также проводят интеллектуальную лотерею «Где спрятан сахар» и профилактические беседы «Диабет — не сахар» и «Ешь, считай, выбирай», презентационный урок «Ваня и его приключения с едой», интерактивный урок «Вкусные сокровища затерянных островов».

«Наша ежегодная акция направлена на повышение уровня грамотности населения в вопросах снижения рисков развития эндокринных заболеваний, особенно ожирения и сахарного диабета. На наш взгляд необходима регулярная актуализация проблемы широкого распространения эндокринных заболеваний среди населения. Важным здесь является обозначение роли рационального питания, как одного из аспектов здорового образа жизни», — подчеркнула руководитель Департамента проектов медицинского добровольчества и образовательных программ ВОД «Волонтеры-медики» Сабина Забирова.

Одним из популярных мероприятий стал брейн-ринг «Диабет — не сахар». Например, в калужском Обнинске повысить свою осведомленность о диабете необычным способом смогли студенты медицинского техникума.

«Участники отвечали на вопросы, связанные с диабетом, его воздействием на организм и способами предотвращения заболевания. Вопросы варьировались от простых до более сложных, что позволило вовлечь студентов с разным уровнем знаний», — отмечают волонтёры-медики.

По их словам, такой формат мероприятия не только способствует обучению, но и объединяет людей вокруг важной социальной проблемы.

ВКонтакте/Волонтеры-медики Амурской области

Ещё одним форматом всероссийской акции стали выездные проверки здоровья. Волонтеры-медики совместно со специалистами центров общественного здоровья и медицинской профилактики проверяют основные показатели на базе учебных заведений, государственных, муниципальных и частных предприятий.

«Проверка позволит выявить факторы риска возникновения эндокринологических заболеваний и своевременно обеспечить их профилактику», — говорят организаторы.

Получить консультацию врача-эндокринолога и пройти минимальную проверку здоровья помогут также точки здоровья, которые размещены в общественных местах.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе волонтеры-медики провели акцию в ТЦ «Купеческий двор». Для участников было организовано обследование — глюкометрия, благодаря чему каждый желающий узнал свой показатель уровня глюкозы в крови.

И на этом работа по профилактике сахарного диабета не заканчивается. Уже с18 ноября в России стартует бесплатный марафон 5.5. Это социальный проект, направленный на внедрение в повседневную жизнь эффективных навыков профилактики, диагностики и контроля сахарного диабета.

На сайте марафона можно найти короткие лекции, прямые эфиры с экспертами, а также поддержку опытных наставников и единомышленников. Проект длится пять недель и рассчитан на людей с предиабетом, сахарный диабетом второго типа и тех, кто хочет поддержать близких.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Здравоохранение» реализуется в России с 2019 года по решению президента Владимира Путина. Он нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.