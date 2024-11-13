Москва, 13 ноября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации её имущества. Решение было вынесено 13 ноября.

Кирилл Зыков/РИА Новости Елена Блиновская

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — приводит слова судьи «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер и её бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, блогера обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела находятся более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. На судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. При этом она заявила, что не занималась незаконной легализацией доходов и неправомерным оборотом платёжных средств, отметив, что операции, о которых идёт речь в документах уголовного дела, она не совершала.

В октябре с части счетов Блиновской сняли арест, чтобы она могла погасить свою задолженность перед налоговой. Согласно решению суда, речь идёт примерно о 97 млн рублей в различных российских банках. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, арест сняли с разного имущества блогерши на сумму, превышающую 180 млн рублей. Кроме того, кассационный суд признал законным начисление Елене Блиновской 1,1 млрд рублей налогов.