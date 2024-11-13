Москва, 13 ноября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Основательница «Марафона желаний», блогер Елена Блиновская может погасить задолженность по налогам до конца года. Об этом в среду, 13 ноября, заявил адвокат Иван Морозов.

РИА Новости/Григорий Сысоев

По его словам, для этого женщина намерена продать недвижимость, стоимость которой составляет 600 млн рублей.

«Суд идёт нам навстречу и снимает арест с имущества для погашения долга. Надеемся, что до конца декабря мы проведём сделки и закроем основной долг», — приводятся слова юриста в материале «РИА Новости».

При этом 13 ноября арбитражный суд признал блогера банкротом и распорядился ввести в отношении неё процедуру реализации имущества.

ИА Регнум 2 октября сообщило, что юристы Блиновской погасили свыше 320 млн рублей налоговой задолженности из 1,15 млрд рублей. По его словам, это погашенная недоимка в полном объёме по НДФЛ. Сейчас юристы занимаются погашением налога на добавленную стоимость в размере около 587,665 млн рублей. После этого останется выплатить штраф на сумму в 221 млн рублей и пени порядка 340 млн рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции.

Кроме того, блогершу обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела находятся более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд.