Москва, 13 ноября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Россия занимает восьмое место среди стран G20, в которых сливочное масло продаётся по наиболее низкой цене, сообщило 13 ноября «РИА Новости».

Александр Кряжев/РИА Новости

Агентство пояснило, что проанализировало также цены на сливочное масло в странах Европейского союза, составив общий рейтинг для стран ЕС и G20. В среднем цена за 200-граммовую пачку масла составила $2,78.

На первом месте находится Индия, где масло можно купить за $1,37. На втором месте Венгрия: упаковка в этой стране стоит $1,76.

Третье место заняла Португалия, где пачка масла стоит $1,9, четвёртое — США ($1,94), пятое — Польша ($1,96), шестое — Германия ($1,99), седьмое — Турция ($2,02).

В России пачку сливочного масла можно купить за $2,09, или 205 рублей.

В Испании пачку масла можно купить за $2,10, в Австрии — за $2,20, во Франции — за $2,31, в Канаде — за $2,52, в Китае — за $2,54.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная антимонопольная служба в конце сентября анонсировала проведение исследования цен на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях страны. ФАС решила выяснить ситуацию с ценами на молочные продукты, хлебобулочные изделия, мясную продукцию и борщевой набор.

По данным Росстата, к середине октября сливочное масло в среднем подорожало на 20%. Согласно заявлению главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, на рынке нет дефицита масла.

Гендиректор «Союзмолока» Артём Белов заявил 1 ноября, что рост цен на сливочное масло спровоцировала активизация производства и потребления мороженого. По его данным, подорожание сливочного масла наблюдается и за пределами России.