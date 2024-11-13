Бамако, 13 ноября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Мали не проявляла враждебность к Украине и не понимает, почему киевский режим проявил агрессию, поддерживая терроризм в стране. Об этом 13 ноября заявил глава МИД африканского государства Абдулай Диоп.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп

«Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками», — процитировало его «РИА Новости».

По словам дипломата, в стране всё ещё ведётся расследование по факту поддержки Киевом террористов в Мали, но сомнений в его причастности нет. Диоп добавил, что отсутствие реакции стран мира на подобные действия Украины станет большой ошибкой.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров опубликовал видео с поддержкой малийских террористов, после чего его вызвали в МИД Сенегала, а власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. Позднее от дипломатического сотрудничества с Украиной отказался и Нигер.

9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной говорит о растущем понимании африканскими странами террористической сущности киевского режима.

9 ноября в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с поддержкой Украиной террористов в Африке. По словам исполняющего обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгия Михно, киевский режим активно и открыто поддерживает террористические группировки на Африканском континенте.