Москва, 13 ноября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев, госпитализированный в Москве, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ему диагностировали COVID-19, и заявил, что чувствует себя нормально. Об этом он сообщил ТАСС в среду, 13 ноября.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Опровергнуть», — сообщил он, отвечая на вопрос, можно ли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что заразился коронавирусом.

75-летний ведущий подчеркнул, что в Сети циркулирует неточная информация о состоянии его здоровья.

Как передавало ИА Регнум 11 ноября, Николаеву стало плохо и его госпитализировали в одну из столичных клиник с высокой температурой. Артиста сразу же отправили в реанимацию. Сообщалось, что у него диагностировали воспаление лёгких.

Юрий Николаев — российский телеведущий, актёр и продюсер. Известен по телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». Народный артист РФ (1998), награждён орденами Дружбы и Почёта, а также отмечен благодарностью и почетной грамотой президента России.