Нижний Тагил, Свердловская область, 13 ноября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовленный по заданию Киева теракт на подстанции, снабжающей электроэнергией оборонный завод в Нижнем Тагиле. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Задержан гражданин России 1997 года рождения, являющийся функционером запрещённой в стране проукраинской террористической организации.

«В ходе проведения следственных действий он дал признательные показания», — сообщили в ФСБ.

Он сообщил, что за совершение теракта на подстанции, питающей оборонный завод и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги, украинские кураторы пообещали заплатить деньги. Для поджога он приобрёл в Екатеринбурге компоненты коктейля Молотова.

При задержании у него изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств. В аккаунте россиянина нашли переписку с представителем украинских спецслужб.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, н. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По решению суда мужчина заключён под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября ФСБ проинформировала о задержании жителя Севастополя, пытавшегося поджечь участок на железной дороге рядом с Балаклавской ТЭС. На допросе он рассказал, что готовил поджог по заданию Службы безопасности Украины.

Против мужчины возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на теракт») и ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, либо иностранной организацией»). По решению суда крымчанина отправили под арест на два месяца.