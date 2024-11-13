Москва, 13 ноября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Результаты экспертизы, которая установит причину смерти журналиста и пресс-секретаря певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского, будут готовы в течение месяца. Об этом 13 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Соцсети Антон Коробков-Землянский

«Химико-токсикологическое исследование продлится около месяца. По его результатам будет установлена точная причина смерти», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, журналисту стало плохо вечером 9 ноября. Его супруга вызвала скорую помощь, но помочь мужчине врачи не смогли. Концертный директор SHAMAN Александр Качан подтвердил смерть Коробкова-Землянского. Ему было 40 лет.

В тот же день предварительной причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Позже «РИА Новости» сообщило, что журналист мог скончаться из-за отравления неизвестным веществом.

Антон Коробков-Землянский родился в феврале 1984 года в Красноярском крае. Окончил Академию национального образования, работал на красноярском телевидении, затем — на Первом канале.

В 2011 году Коробков-Землянский занял пост заместителя вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе фонда «Сколково», также он был членом Общественной палаты РФ.