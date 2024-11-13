Пекин, 13 ноября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина состоялась в Пекине. Об этом 13 ноября передает ТАСС.

Анна Раткогло/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

В начале встречи Шойгу отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. Он указал на созвучные подходы по ключевым проблемам международного и регионального значения и на солидарную позицию обоих государств в рамках ООН и её Совета Безопасности, АТС и других организаций и объединений.

«По линии силовых и правоохранительных органов наших стран сохраняется высокая интенсивность взаимодействия. Мы настроены на дальнейшее углубление сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности, а также продвигать практическое сотрудничество во всех сферах, чтобы внести вклад в содействие мирному развитию двух стран, региона и мира», — указал Шойгу.

В завершение встречи Шойгу поздравил Чэнь Вэньцина и китайский народ с 75-летием основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Ранее ИА Регнум сообщало о встрече секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу с министром иностранных дел КНР Ван И. Шойгу находится с рабочей поездкой в Китае. Ранее он принял участие в консультациях по вопросам стратегической безопасности.