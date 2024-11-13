Москва, 13 ноября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Китай проявил интерес к высокотехнологичным образцам российского вооружения, включая авиацию, системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокации. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Chen Jimin/China News Service/VC/ТАСС

«Со стороны Китая пользуются спросом высокотехнологичные образцы вооружения и военной техники. В первую очередь, это самые современные средства противовоздушной обороны, радиолокационная техника, боевые самолеты. Есть хорошие перспективы у сотрудничества в области авиационного двигателестроения, а также в сфере космических технологий», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

По словам главы ФСВТС Михаила Бабича, Россия готова наладить совместное производство современного оружия и военной техники, в случае если в этом будет заинтересован Китай.

Он добавил, что боевое применение российского вооружения и техники в зоне спецоперации значительно влияет на их продвижение на мировом рынке, способствуя увеличению заказчиков.

Днём ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международном авиасалоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае сообщил, что российские беспилотные комплексы «Орлан», создателем которых является Специальный технологический центр (СТЦ), могут начать производить на территории стран-партнёров в рамках технологического сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, в принятом 16 мая заявлении президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина отмечалась приверженность углублению взаимодействия в военной сфере и расширению масштабов совместных учений. В документе, в частности, отмечалось, что последовательное развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере основано на высоком уровне взаимного стратегического доверия и эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность.

Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге 17 ноября заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер. По его мнению, главным в этом стало установившееся между странами высокое доверие.