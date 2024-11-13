Новосибирск, 13 ноября, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Дети, пострадавшие в результате украинской агрессии, получили единовременные выплаты по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом 13 ноября сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства в Новосибирске.

Сергей Булкин/ТАСС Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

«Выплаты уже получили 376 детей», — уточнила Львова-Белова.

Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» проходит в Новосибирске 13–14 ноября.

Единовременные выплаты предоставляются семьям, в которых есть дети, пострадавшие от украинской агрессии. Выплата осуществляется с января текущего года и предоставляется на ребёнка, получившего до 18 лет травму на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей либо на территории российского региона, прилегающего к районам проведения спецоперации. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Владимир Путин установил единовременную выплату в случае ранения ребёнка в новых регионах и на прилегающих к зоне спецоперации территориях.