Все боевики подразделения 79-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен на кураховском направлении, информировал 12 ноября Telegram-канал «Народная милиция ДНР», показав соответствующие видеокадры. Это произошло после того, как российские бойцы взяли врага в окружение, ударили по блокированной позиции из орудий 2А65 «Мста-Б» и призвали сдать оружие. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 993-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«На мирную сторону единовременно перешли не менее 15 человек, среди которых были и раненые», — уточнил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Общественный деятель призвал также уничтожать транспорт ВСУ и передавать ВС РФ точные координаты расположения военной техники нацистов. А насильно загнанным на фронт украинцам Рогов советует переходить на мирную сторону, на частоте 149.200 вызвав «Волгу».

Накануне сообщалось, что российские военные взяли в клещи группировку киевских боевиков в населённых пунктах Елизаветовка и Ильинка, расположенных к югу от Курахово в Донецкой Народной Республике. В ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах известили, что все дороги на данном участке фронта находятся под огневым контролем российских войск.

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