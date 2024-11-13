Луганск, 13 ноября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Старшеклассница из Луганска, писательница и драматург Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского сайта «Миротворец», обратилась к избранному президенту США Дональду Трампу и призвала его закрыть онлайн-ресурс и привлечь его создателей к ответственности.

(сс) Andrey Butko Фаина Савенкова

«Я обращаюсь к будущему президенту США Дональду Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт «Миротворец», а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности. В любой части мира государство должно защищать своих граждан, даже если они критикуют некоторые действия правительства», — приводит слова Савенковой «РИА Новости».

Несмотря на то что онлайн-платформа является частной, она нарушает закон о защите частной информации, подчеркнула школьница. Вместе с этим Савенкова отметила, что жизни внесённых в базу «Миротворца» людей угрожает опасность.

«Оставляя без внимания работу «Миротворца» и подобных ему сайтов, государства Европы становятся соучастниками преступлений», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, в июле Савенкова заявила, что Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс. Девочка написала открытое письмо Трампу и попросила помочь остановить поставки западного вооружения украинской армии.

В этом же месяце Савенкова сообщила, что написала не одно открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Она обращалась к нему после его высказываний о России и помощи ВСУ. Писала она и сирийскому лидеру Башару Асаду. Асад, по словам Савенковой, ей ответил. Она даже встретилась с его помощником, который пригласил школьницу посетить его страну. В письме Макрона она назвала французского президента «военным преступником и лжецом», заявив, что в том числе и на нём лежит ответственность за гибель детей Донбасса.