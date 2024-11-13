Нью-Дели, 13 ноября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Как минимум 22 человека погибли в результате падения в реку свадебного кортежа на севере Пакистана. Об этом 13 ноября сообщил телеканал Dawn.

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Трагедия произошла в округе Диамер в Гилгит-Балтистане, свадебный кортеж направлялся на торжественную церемонию в район Чаквал в Пенджабе. Перевозивший гостей и невесту автобус упал с моста в реку Инд. Личности всех, находившихся в автобусе, установлены. Из реки спасатели извлекли 16 тел погибших, поиски остальных пропавших продолжаются.

Как указал старший суперинтендант полиции Шер Хан, среди утонувших были женщины. Невесту удалось спасти, девушку с травмами доставили в больницу.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родным и близким погибших.

Отмечается, что в районе, где произошла трагедия, часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Повышенная аварийность в регионе связана с неблагоприятными климатическими условиями, кроме того, здесь очень плохое состояние автодорог при их перегруженности транспортными средствами. При этом водители часто не трудятся соблюдать правила дорожного движения, превышают скорость и совершают неоправданно опасные манёвры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на севере Индии неизвестные боевики обстреляли автобус с паломниками, после чего машина упала в ущелье, погибли по меньшей мере десять человек. Автобус, следовавший из Амритсара в Катру, расположенную на союзной территории Джамму и Кашмир. Транспортное средство упало в ущелье на расстоянии около 15 км от конечной точки маршрута.