Вашингтон, 13 ноября, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона военнослужащего Джека Тейшейру приговорили к 15 годам заключения в тюрьме. Об этом 12 ноября сообщил офис окружного прокурора Массачусетса.

Иван Шилов ИА REGNUM Джек Тейшейра

«Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы», — сказано в сообщении офиса в соцсети Х (бывший Twitter).

Обвинение просило суд приговорить Тейшейру к 17 годам тюрьмы. По утверждению прокурора, обвиняемый совершил «одно из самых значительных нарушений закона о шпионаже в истории США».

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года стало известно об утечке сверхсекретных сведений Пентагона, в основном слайдов с закрытых брифингов. Некоторые из них содержали картографические изображения с позициями украинских войск. В секретных документах нашли детали боёв за Артёмовск. Помимо прочего, в секретных материалах оказались сведения о планах весеннего украинского контрнаступления 2023 года. В рамках расследования ФБР задержало 21-летнего Джека Тейшейру, лидера игровой онлайн-группы Thug Shaker Central.

Следствие предположило, что Тейшейра начал выкладывать в интернет секретные сведения ещё в феврале 2022 года, из-за чего сотни документов о национальной обороне США оказались доступны пользователям. Сам обвиняемый заявил, что хотел проинформировать знакомых. Он назвал вооружённый конфликт между Россией и Украиной «удручающим». На заседании суда 21 июня 2023 года он не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.