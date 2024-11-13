Москва, 13 ноября, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днём войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), который отмечается 13 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«13 ноября в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. Этапы большого пути, пройденного войсками радиационной, химической и биологической защиты, отражают боевой опыт поколений воинов-химиков и ратные традиции, накопленные в годы Великой Отечественной войны, в дни суровых испытаний при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, при выполнении боевых задач в различных вооружённых конфликтах», — приводит поздравление министра Telegram-канал Минобороны.

Белоусов выразил отдельные слова благодарности ветеранам и военным войск РХБЗ, отметив, что они неизменно демонстрируют высокий профессионализм, проявляют мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг.

«Особой признательности заслуживают учёные, конструкторы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые активно работают над созданием современных образцов вооружения и развитием технической основы системы радиационной, химической и биологической защиты», — подчеркнул Белоусов.

Глава Минобороны пожелал военным, ветеранам и сотрудникам ОПК крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в службе и труде во имя России.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации», 13 ноября в стране ежегодно отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году войска РХБЗ праздновали 105-летие образования. В Минобороны РФ тогда отмечали, что войска РХБЗ включают в себя боеспособные соединения, воинские части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, воинские части и организации центрального подчинения, в том числе военно-научные организации и учебные центры.

Кроме этого, войска вооружены и оснащены автоматизированными системами управления, робототехническими комплексами специального назначения, в том числе беспилотными летательными аппаратами и системами дистанционной РХБ-разведки. В ежедневном режиме военнослужащие подразделений РХБЗ проходят подготовку в российских регионах.