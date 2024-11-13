Хельсинки, 13 ноября, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Оформление сделки по продаже финским инвесторам спортивно-концертной арены Helsinki Hall, принадлежащей российским гражданам, займёт несколько месяцев. Об этом 12 ноября рассказала координатор МИД Финляндии по санкциям Пиа Сариваара в интервью Yle.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Министерство иностранных дел было проинформировано во вторник о продаже Helsinki Hall, но пока не получило документы о сделке и поэтому не смогло их оценить», — пояснила Сариваара.

Для продажи требуется исключения из санкций Евросоюза, которые распространяются на российских владельцев арены. Представитель финского МИД отметила, что реакция государств-членов ЕС предположить невозможно, поэтому процесс может затянуться на несколько месяцев.

Администрация города Хельсинки сообщила, что отслеживает ситуацию с ареной и готова отказаться от конфискации при его продаже. В свою очередь, представитель новых владельцев, компании Trevian Туомас Поскипарта уточнил, что приоритетной задачей сегодня является возврат электроснабжения и отопления зала. По его мнению, эксплуатация зала возможна не ранее, чем через четыре месяца.

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