Белгород, 13 ноября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и посёлок Октябрьский в Белгородской области. Об этом ночью 13 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Город Шебекино и посёлок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным губернатора, в результате обстрела в Шебекино загорелась надворная постройка на территории частного домовладения. К настоящему времени пожар потушен. В другом доме выбиты стёкла и посечён фасад.

В Октябрьском загорелась крыша дома посла атаки украинского дрона, уточнил Гладков. Возгорание ликвидировали пожарные.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 40 тыс. человек остались без электричества после атаки украинских беспилотников на высоковольтный трансформатор в посёлке Михайловка.

Помимо этого, вечером 12 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской и Брянской областями.