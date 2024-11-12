Киев, 13 ноября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Графики отключения электроэнергии начали вводить на Украине в связи с дефицитом мощности в энергосистеме из-за наступления холодного сезона. Об этом 12 ноября сообщила компания "Прикарпатьеоблэнерго".

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Начиная с 13 ноября графики начнут действовать на западе Украины в Иваново-Франковской области для крупных предприятий. Отмечается, что отключения планируется вводить поочерёдно с 07:00 до 20:00.

"Из-за дефицита в энергосистеме в Прикарпатье вводятся графики ограничений мощности", - уточняется в сообщении энергетической компании в Telegram-канале.

Как пояснило издание "Экономическая правда", в ближайшее время отключения электроэнергии начнут вводить и в других областях Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что опасения из-за возможных длительных отключений электричества возникли на Украине на фоне подготовки к предстоящей зиме. Украинские власти боятся, что свет может пропадать на 14 часов в сутки.

В сентябре глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что на территории, занятой украинскими силами, уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он предупредил, что зимой многие люди на Украине останутся без электричества.

15 октября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на территории, которую контролирует киевский режим, уничтожены или повреждены 90% объектов тепловой энергогенерации.

20 октября компания «Укрэнерго» объявила, что Украина на фоне нехватки электроэнергии запросила её импорт у пяти стран. Организация призвала граждан страны экономить электричество и не включать одновременно мощные бытовые электроприборы.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергетическим объектам России. Кроме того, российский глава также подчёркивал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.