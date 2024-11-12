Тель-Авив, Израиль, 13 ноября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Стоимость запущенных 1 октября Ираном по Израилю ракет составляет около 2,3 млрд долларов. Такую оценку привёл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С тех пор как мы последний раз говорили, режим (верховного лидера Ирана Али. — Прим. ред.) Хаменеи запустил сотни баллистических ракет в сторону моей страны… Он сказал вам, сколько стоила эта атака? Я не делаю догадок. Она стоила 2,3 миллиарда долларов», — привела слова Нетаньяху его канцелярия.

Вместе с этим Нетаньяху назвал атаку Ирана «бесполезной» и добавил, что Израиль понёс «несущественный урон» в результате неё.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них.

5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

26 октября Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты на территории Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Израиль задействовал свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35, и нанёс удары по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет.

Иранские власти назвали действия ЦАХАЛ агрессией, а президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны ответить на израильскую атаку.

Российская сторона призвала стороны конфликта к сдержанности. Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Израилю и Ирану необходимо найти выход из спирали неконтролируемой эскалации.