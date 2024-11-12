Москва, 13 ноября, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после своей отставки продолжает разжигать и провоцировать военный конфликт на Украине. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова британского политика о возможной отправке войск на Украину.

МИД России

«Уступив власть, Джонсон продолжает провоцировать и разжигать — другого он не умеет и не может», — приводят «Известия» слова Захаровой.

Дипломат добавила, что Лондон не первый год вовлечён в антироссийскую деятельность, включая участие в терактах, предоставление Киеву оружия и разведданных для ударов, а также направление сотрудников спецслужб для координации боевых и террористических акций против РФ.

12 ноября Джонсон в интервью телеканалу CB News заявил, что Великобритания может направить войска на Украину в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит сократить поддержку киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в конце сентября заявил о необходимости внесения изменений в ядерную доктрину страны, согласно которой агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Примечательно, что Великобритания является одной из ядерных держав в мире.

19 октября Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС отмечал, что НАТО фактически воюет с Россией, только использует для этого украинских военнослужащих. Глава государства указал на то, что украинские специалисты не умеют самостоятельно быстро менять программное обеспечение вооружений и электронных средств подавления, а также использовать западное высокоточное оружие. Понятно, что за них это делают натовские специалисты.