Париж, 12 ноября, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Евросоюз и США должны продолжить увеличивать помощь киевскому режиму для «изменения траектории» вооружённого конфликта. Об этом 12 ноября заявил генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня, конечно, мы обсудим важность сохранения поддержки, поскольку украинцы готовятся к встрече с возможно самой суровой зимой с 2022 года. Мы должны подтвердить свою приверженность курсу на долгосрочную перспективу (военных действий. — Прим. ред.). И мы должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе.», — сказал Рютте, речь которого опубликована на сайте НАТО.

Он добавил, что предоставление киевскому режиму помощи якобы поможет «изменить траекторию» конфликта.

По мнению генсека, поддержка Украины отвечает интересам Европы, США, а также таких стран, как Республика Корея и Япония.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что необходимо будет провести аудит американской помощи Киеву после окончания украинского конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, принимающих участие в её поддержке.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Песков 6 ноября заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. Именно это государство, пояснил он, и прямо, и косвенно вовлечено в противостояние Киева и Москвы.