* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 ноября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Блогер Дмитрий Иванов («Камикадзе Ди», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение законодательства о деятельности иноагентов. Такое решение 12 ноября принял Таганский Суд Москвы.

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Отмечается, что Иванов признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Иванова объявили в розыск в декабре 2022 года. В сентябре 2023-го Министерство юстиции внесло блогера в реестр физлиц-иноагентов.

Иванова обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. В мае 2024 года он был заочно арестован. Уголовное дело в отношении блогера было зарегистрировано судом в июле.

21 октября Тверской суд Москвы заочно приговорил Иванова к восьми годам колонии. Также ему запрещено администрировать сайты в течение четырёх лет. Поскольку блогер находится за рубежом, наказание он начнёт отбывать с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.