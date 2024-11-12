Москва, 12 ноября, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Общественное пространство «Точка кипения» в Москве, посвящённое развитию отрасли дронов и частного космоса, 12 ноября запустило всероссийский марафон сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО. Его проводят кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), президентская платформа «Россия — страна возможностей» и «Движение Первых» при поддержке Росмолодёжи.

VK/ТехноГТО: нормативы технологической грамотности

Марафон будет проходить до 12 декабря. Все желающие смогут проверить на нём свою технологическую грамотность. Для этого нужно на сайте technogto. kruzhok.org выбрать любой из девяти нормативов и сдать его в удалённом формате. Все задания приближены к реальности и были разработаны на ситуациях, которые нередко встречаются в обычной жизни, например, при настройке безопасного интернета или ведении соцсетей.

«Технологическая грамотность — жизненно важная компетенция современного человека вне зависимости от возраста и профессии. Проект ТехноГТО, который реализует кружковое движение НТИ вместе с партнёрами, способствует развитию технологически грамотных граждан как основы кадрового потенциала, технологического прогресса и процветания России», — отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что задания ТехноГТО рассчитаны на широкую аудиторию. Каждый, кто сдаёт эти нормативы, показывает, насколько ему важно развивать технологическую грамотность в мире.

Участники, которые наберут больше всех очков, получат фирменный мерч, а школьники, сдавшие нормативы, получат баллы в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО», победители и призёры которого получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в российские вузы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре призвал глав регионов страны создавать условия для создания новых и модернизации существующих производств. Он отметил, что для этого нужно в том числе стимулировать развитие научно-технологического и кадрового потенциала в субъектах РФ. Также необходимо поддерживать предпринимательские и высокотехнологичные инициативы.