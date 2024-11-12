Москва, 12 ноября, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Слухи о возможном назначении сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря США ещё ни о чём не говорят, однако это далеко не тот человек, который может быть полезен кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу на этой должности. Об этом во вторник, 12 ноября, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий корреспонденту ИА Регнум.

AP/TASS/Matt Rourke

Американский телеканал CNN накануне, 11 ноября, сообщил о том, что Рубио может занять пост госсекретаря США. По мнению источников канала, это усилит жёсткую политику Америки в отношении Китая.

«Ничего нельзя исключать, но назначение Марко Рубио на пост госсекретаря США было бы самым странным назначением второго срока Трампа. Я не вижу никаких преимуществ для Трампа в назначении Марко Рубио. Да, он в последнее время проявлял лояльность MAGA-повестке, буквально год, а до этого он с ней не соглашался. Он имеет нулевой опыт работы со структурами. Его сожрут, как зайчика волки, в Госдепартаменте»,— заявил американист.

По мнению эксперта, к человеку, который займёт пост Госсекретаря, будут выдвинуты жёсткие требования, под которые Рубио не подходит.

«Перове, что потребуется, это стопроцентная лояльность Трампу. А второй момент заключается в том, что Рубио должен быть в состоянии и настроении сожрать половину Госдепа. Потому что Госдеп крайне враждебно настроен к MAGA-повестке. Госсекретарь Трампа на первом сроке Рекс Тиллерсон пытался их уговорить, а нынешний должен будет сразу начать бить и наказывать. Обоим этим принципам не удовлетворяет Марко Рубио»,— уверен политолог.

Дробницкий считает, что подобные материалы в таких изданиях, как CNN, отражают тот факт, что все очень боятся отвязанной трамповской команды. Однако, по мнению американиста, тех людей, которые уже в неё входят, достаточно, чтобы всем перепугаться.

«Я напомню, что независимому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди — младшему и американскому предпринимателю Илону Маску Трамп посоветовал озвереть в отношении вашингтонской бюрократии. Это пугает людей, и все пытаются сделать одну простую вещь, которая изобретена в Америке и всем хорошо известна. Называется это социальная динамика. Все занимаются программированием ожиданий. Это как со звонком [президенту России Владимиру] Путину, о котором сообщили крупные издания. А он был?» — подметил эксперт.

При этом стоит сказать, что Марко Рубио раньше призывал «бомбить Россию», отправлять американских военных на Украину, подчеркнул политолог, также добавив, что в последнее время сенатор начал подлизываться к Трампу, пытаясь сделать из себя реалиста.

Рубио дал комментарий нескольким изданиям и сказал, что если быть реалистом, то понятное дело, что Украине придётся уступить территории. Также указав на то, что лучший вариант по Украине — это план Трампа. Для чего он это всё сказал? Ну конечно, подлизывается. Но и тут всё очень непросто. Важно отметить, что Россия не за территории борется, а за безопасность и за русских людей»,— подытожил Дробницкий.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Трамп предложил конгрессмену от штата Флорида Майку Уолтцу должность помощника президента по национальной безопасности. Газета The Wall Street Journal охарактеризовала Уолтца как «критика НАТО» и указала на жёсткую позицию конгрессмена по отношению к Китаю.

Помимо этого, Трамп заявил, что назначит экс-конгрессмена Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды. Днём ранее избранный президент анонсировал, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации президента США станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман.

Также Трамп сообщил, что состав его администрации будет отличаться от состава администрации в 2017–2020 годах. В частности, экс-госсекретарь Майк Помпео и бывший постпред США при ООН Никки Хейли не будут приглашены вновь занять эти посты.