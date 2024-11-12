Луганск, 12 ноября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. В Луганске 12 ноября открыли приёмную члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александра Ионова. В церемонии, кроме него, участвовали сенатор РФ от Луганской Народной Респцублики Ольга Бас и руководитель представительства СПЧ Дмитрий Пасечник.

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«Временные приёмные у нас были открыты в Лисичанске и Северодонецке перед выборами президента РФ. Мы получили большое количество обращений от жителей, старались быстро реагировать и оказывать как адресную, так и всеобъемлющую помощь тем, кто к нам обратился. И сейчас подходим более централизованно к решению задач», — отметил Ионов.

Он также заявил о необходимости помочь всем жителям Донбасса и Новороссии быстрей войти в российское правовое поле, разъяснить им законы и поддержать нуждающихся с помощью благотворительных фондов и частного бизнеса.

Бас подчеркнула, что представительство СПЧ также поможет мониторить соблюдение законов, принятых Советом Федерации, и то, как люди воспринимают работу властей. Президент РФ Владимир Путин всегда преследует цель — защитить права человека, и открытие приёмной в Луганске поможет в этом.

«Мы думаем о наших участниках специальной военной операции, об их семьях, о тех, кто, к сожалению, остался без кормильца, о детях, о незащищённых слоях населения, о тех, кто сегодня переезжает с места на место ввиду боевых действий», — добавила Бас.

Руководитель открывшейся приёмной Пасечник отметил, что каждый житель ЛНР сможет получить помощью в представительстве СПЧ. Будут проводиться общие приёмы, а также и встречи с представителями различных ведомств.

«Примерно два раза в месяц мы планируем с представителями министерств и ведомств устраивать совместные приёмы, чтобы решать конкретные проблемы. Ведомства совместно с нами будут помогать отвечать на более уже конкретные вопросы и запросы», — уточнил он.

В неприёмные дни запросы можно будет оставлять в почтовом ящике у входа в здание. Все полученные обращения направят напрямую Ионову, подчеркнул Пасечник.

Как передавало ИА Регнум, Путин в июле заявил, что жители новых российских регионов должны иметь достойные условия для жизни и работы. Нужно, чтобы они видели перспективы для себя и для своих детей на будущее. Меры поддержки, которые принимает правительство РФ, дают реальную отдачу в республиках Донбасса и Новороссии, подчеркнул глава государства.