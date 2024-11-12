Луганск, 12 ноября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 12 ноября посетили Центр детских инициатив в одной из лучших школ региона — УВК «Интеллект» в Луганске. Активисты рассказали им об инициативах в области молодёжной политики.

Telegram/Леонид Пасечник

«Луганские активисты выступили с инициативой отправиться в разные города России, чтобы рассказать их жителям об истории Донбасса, начале украинской агрессии и мужестве участников народного ополчения», — сообщил Пасечник в своём Telegram-канале.

Кириенко поддержал эту идею и предложил реализовать её на базе проектов «Больше, чем путешествие» и «Знание. Лектор». Глава ЛНР отметил, что приятно было видеть, как в ходе беседы с молодёжью формируются новые программы, которые будут интересны для всех жителей России.

Пасечник поблагодарил школьников за активность. Он выразил уверенность в том, что большинство их инициатив будут реализованы.

Во встрече с ребятами также участвовали глава Росмолодёжи Григорий Гуров и руководитель «Движения Первых» Артур Орлов.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Кириенко и Пасечник также посетили в Луганске филиал Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Они побывали на занятиях по военно-спортивной подготовке, тактической медицине и управлению беспилотниками. Глава ЛНР сообщил, что в центре подготовили свыше 500 молодых людей, ещё более 300 школьников и студентов продолжают обучение в нём.