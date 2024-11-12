Хельсинки, 12 ноября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Правительство Финляндии предложило создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в регионах, граничащих с Россией и наиболее пострадавших от закрытия границы и отсутствия туристов. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на проект программы развития Восточной Финляндии.

ТАСС/IMAGO/Lauri Heino

Отмечается, что рабочая группа предлагает изучить возможность создания ОЭЗ, в которой будут применяться налоговые льготы или формы региональной поддержки.

Кроме того, предлагаются другие меры для повышения жизнеспособности регионов. Например, увеличение строительства ветряных электростанций, инвестиции в научные разработки и улучшение широкополосной связи.

Уточняется, что предложения принимаются от всех заинтересованных сторон до 22 ноября. Реализация программы начнётся в начале 2025 года и продолжится до конца срока полномочий правительства Петтери Орпо в 2027 году.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии. Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря отмечал, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.

В апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам. Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе будут размещены российские войска.