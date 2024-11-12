Курск, 12 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против литовского активиста Валдиса Барткевичюса, осквернившего воинский памятник в Курской области. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса, запросив необходимую информацию в МИД России», — сказано в публикации.

В ведомстве также привели «послужной список» активиста, в который входят осквернение памятника поэту Александру Пушкину в Вильнюсе и высказывания о необходимости запретить русский язык на территории Литвы.

Как сообщало ИА Регнум, в марте текущего года Барткевичюс публично оправдал теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве. В Вильнюсе он принёс ведро с фекалиями к стихийному мемориалу жертвам трагедии у российского посольства. Об осквернении им памятника Воинам-Освободителям в Курской области стало известно в ноябре.

19 октября Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Карловке в Полтавской области. они испачкали монумент красной краской, оставив оскорбительную надпись.

В мае дипломатам стало известно об осквернении захоронения советских воинов в Хельсинки. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые зафиксировали ущерб и приступили к следственным действиям. Самые заметные следы краски убрали с памятника сотрудники посольства и неравнодушные соотечественники.