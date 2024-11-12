Брюссель, 12 ноября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы дипломатии Евросоюза Кая Каллас 12 ноября заявила, что в случае назначения на этот пост она сосредоточит усилия на поддержке Украины. Политик выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента в ходе обсуждения её назначения на эту должность.

РИА Новости Кая Каллас

«Победа Украины является для всех нас приоритетом. Ситуация на поле боя очень сложная. Поэтому нам необходимо продолжать работать сегодня, завтра, столько, сколько потребуется, оказывая всю необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь», — процитировало Каллас «РИА Новости».

Каллас также обвинила Россию, Китай, КНДР и Иран в стремлении изменить международный порядок, «построенный на правилах». Она призвала принимать ответные меры.

Как передавало ИА Регнум, Каллас в январе 2021 возглавила правительство Эстонии. После назначения её кандидатом на пост главы дипломатии ЕС она подала в отставку. Она сменит Жозепа Борреля, уходящего на пенсию 1 декабря.

При этом в феврале МВД России объявило Каллас в розыск по уголовной статье. Ведомство не уточнило, в чём её обвиняют.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выбор Каллас на пост главы европейской дипломатии, заявила, что ЕС начал выбирать на высокие посты либо непрофессионалов, либо аморальных или выживших из ума людей. Ощущение, будто на Западе стараются выбирать худших, а не лучших, добавила она.