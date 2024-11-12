Луганск, 12 ноября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил в Луганске филиал Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Об этом 12 ноября сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Telegram/Леонид Пасечник

«Побывали на уроках по военно-спортивной подготовке, тактической медицине, а также на занятиях по управлению БПЛА, которые проходят как за компьютерами, так и в спортивном зале, где участники курсов учатся запускать беспилотники», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Он добавил, что под занятия с дронами предложено обустроить открытый полигон, который даст возможность научиться лучше управлять аппаратами во время полёта.

Глава региона отметил, что за время работы центра курсы прошли более 500 молодых людей, ещё свыше 300 школьников и студентов продолжают обучение. Также организовано повышение квалификации преподавателей учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Кириенко, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и глава Росмолодёжи Григорий Гуровпосетили школу «Интеллект» в Луганске. Делегация прошлась по учебным классам, оснащённым современными компьютерами и лабораторным оборудованием, ознакомилась с работой школьного музея, кружка судомоделирования и спортивных секций, а также Центра детских инициатив.