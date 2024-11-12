Москва, 12 ноября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России провели плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Виктор Толочко

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил. Продолжительность полёта составила около пяти часов», — уточнило ведомство.

Министерство подчеркнуло, что авиация ВСК России совершает полёты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Тихим океаном, а также Чёрным и Балтийским морями. Их проводят в чётком соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день, 12 ноября, плановый полёт также совершили два стратегических самолёта-ракетоносца Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева моря. Он длился четыре часа. В сопровождении участвовали истребители МиГ-31.

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 в августе выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Их тогда также сопровождали самолёты Су-30СМ и Су-27 ВКС РФ.