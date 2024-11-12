Пекин, 12 ноября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В Китае зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провинции Гуандун Чэнь Цзисина приговорили к смертной казни за взяточничество. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщило издание Sina News.

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По данным СМИ, Чэнь Цзисин, занимая должности секретаря муниципального комитета провинции Гуандун и заместителя директора комитета ВСНП, был уполномочен решать земельные и имущественные вопросы, в том числе в сфере недвижимости. С 2003 по 2020 годы он неоднократно разрешал споры и передавал землю по договорённости, за что получал деньги. Таким образом, ему дали взяток более чем на 278 млн юаней (примерно 38 млн долларов).

Установлено, что после выхода на пенсию в 2019 году он продолжил заниматься незаконной деятельностью, в том числе продвигал проекты и передавал земли за вознаграждение.

Народный суд города Гуйлинь пожизненно лишил подсудимого политических прав и оштрафовал его на 200 тыс. юаней (примерно 27 тыс. долларов). Отмечается, что Чэнь Цзисин признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием, а также согласился передать своё имущество государству.

Смертный приговор будет приведён в исполнение после двухлетней отсрочки.

Как передавало ИА Регнум 26 октября, в Китае в результате проведения масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией было наказано 589 тыс. человек. Было возбуждено 642 тыс. дел, среди которых дела в отношении 58 сотрудников провинциального и министерского уровня, 3263 сотрудников департаментов и бюро.

20 сентября суд в Китае дал 13 лет лишения свободы чиновнице, которая завела романы с 58 подчинёнными. Женщина возглавляла Цяньнань-Буи-Мяоский автономный округ в провинции Гуйчжоу. Её осудили за полученные взятки, общая сумма которых составила 60 млн юаней, и за неправомерное поведение, включая сексуальные отношения с подчинёнными.