Москва, 12 ноября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Два стратегических самолёта-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Продолжительность полёта составила более четырёх часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны напомнило, что дальняя авиация регулярно проводит полёты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, над Тихим океаном, Чёрным и Балтийским морями.

Как передавало ИА Регнум, в октябре два Ту-95МС совершили полёт над нейтральными водами Японского (Восточно-корейского) моря. Он длился 10 часов, в сопровождении ракетоносцев участвовали истребители Су-30СМ.

В сентябре два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Они также отработали учебные удары крылатыми ракетами по объектам условного противника.