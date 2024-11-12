Турин, Италия, 12 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Теннисист Даниил Медведев во время первого матча Итогового турнира АТР против американца Тейлора Фритца вёл себя по-детски. Такое мнение выразил в своей заметке для издания We Love Tennis журналист Жан Мюллер.

Global Look Press/Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

«Понятно, что Даниил Медведев устал от слишком долгого сезона 2024 года и что он был расстроен после того, как допустил три двойные ошибки подряд, отдав Фрицу брейк, но это не оправдывает поведение избалованного ребенка», — сказано в материале от 11 ноября.

Во втором сете поединка, состоявшегося 10 ноября, Медведев жонглировал ракеткой, бросал ее и пытался принять обратной стороной, за что получил предупреждение и был лишён очка. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу американца.

Как передавало ИА Регнум, в январе Медведев вышел в финал турнира «Большого шлема» — Australian Open. В решающей встрече он выиграл первые два сета у итальянца Янника Синнера, однако уступил три следующих.

В сентябре Медведев выбыл с другого турнира «Большого шлема», US Open, на стадии четвертьфинала. Он вновь проиграл Синнеру. Итальянец выступал в ранге первой ракетки мира. После матча Медведев заявил, что не может точно назвать причину поражения.