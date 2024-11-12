Москва, 12 ноября, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Футболисту калининградской «Балтики» Виталию Лисаковичу и игроку екатеринбургского «Урала» Валерию Бочерову не выдали британскую визу перед игрой сборной Белоруссии с Северной Ирландией в рамках Лиги наций.

РИА Новости/Михаил Голенков

Также без возможности выступить за национальную команду остался полузащитник гродненского «Немана» Павел Савицкий.

«Не дали её, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает», — процитировал Лисаковича 12 ноября портал sport5. by.

Новость дополняется