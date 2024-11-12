Москва, 12 ноября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» 13 ноября состоится открытый диалог на тему «100 вопросов о будущем России» с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщили организаторы.

Национальный центр «Россия»

В мероприятии поучаствуют представители федеральных органов исполнительной власти, спикеры из регионов, а также представители бизнеса.

Каждая встреча из серии открытых диалогов на площадке центра с участием заместителей председателя правительства РФ затрагивает одну из национальных целей развития, определенных указом президента России Владимира Путина.

Мероприятие начнётся в 11:00 в седьмом павильоне национального центра «Россия», который создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября в Национальном центре «Россия» завершился международный симпозиум «Создавая будущее». Участие в нём приняли свыше 6 тыс. человек. Для них организовали более 80 мероприятий, главной целью которых являлось проектирование будущего.

Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, Путин отметил, что, несмотря на текущие вызовы, необходимо ставить перед собой задачи, опережающие время, намечать новые направления прорыва.