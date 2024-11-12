Москва, 12 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС России активно используют спутниковые установки Starlink в зоне спецоперации для обеспечения связи и проведения разведывательных мероприятий. Об этом 12 ноября сообщил военный корреспондент Александр Коц.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Старлинком» в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА», — приводит его слова «Военное дело».

По словам Коца, применение данных технологий позволило поднять уровень российской разведки и улучшило возможности по отслеживанию передвижений украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ используют сеть спутников Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску, для связи с самого начала конфликта на Украине. Агентство Bloomberg сообщало, что минобороны США заплатило SpaceX $23 млн за поставку терминалов Starlink киевскому режиму.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Маска за создание спутниковой системы Starlink, которая обеспечивает российским войскам высокую скорость связи в зоне проведения специальной военной операции. При этом сам предприниматель поставку терминалов ВС РФ категорически отрицал.

5 ноября швейцарская газета NZZ написала, что Маск, изменивший своё отношение к Украине и её военно-политическому руководству, может отключить весь спутниковый интернет подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ), если этого пожелает избранный президент США Дональд Трамп. Также издание обвинило миллиардера в том, что за счёт отключения спутникового интернета Starlink над Крымом он позволил ВС РФ предотвратить как минимум одну масштабную атаку ВСУ на регион.