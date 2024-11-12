Санкт-Петербург, 12 ноября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Колпинский районный суд на два месяца отправил в СИЗО бывшего замглавы Центра содействия семейному воспитанию № 9 57-летнего Германа Белякова, обвиняемого в изнасиловании двух мальчиков. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Беляков вину не признает, от дачи показаний отказывается», — уточнили в пресс-службе.

Мужчину обвиняют в изнасиловании двух воспитанников центра 17 и восьми лет, совершённом в 2023–2024 годах. Один из пострадавших — инвалид. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Следствие проверяет информацию о других возможных жертвах.

Как передавало ИА Регнум 10 октября, в Москве полиция задержала гражданина Китая по подозрению в совращении девочки-подростка. На допросе он признался, что ранее совратил ещё одну девочку.

В августе блогера Алексея Поднебесного отправили в СИЗО по делу о совращении 15-летней девочки. По данным следствия, 2 августа 46-летний фигурант в помещении бара Fish Fabrique совершил в отношении девушки 2008 года рождения развратные действия без применения насилия. На следующий день в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с ней же в половую связь.